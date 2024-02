D’Angelo è contento: "Si è vista una squadra, non abbiamo ancora fatto nulla ma la prestazione ci fa lavorare sereni». "Siamo stati migliori anche in 11 contro 11»

Dall’Inferno al Paradiso, ci voleva una prestazione di cuore e testa come chiesto dal mister in conferenza e questo è accaduto. Ribaltata una partita messasi subito male, ma la squadra non si è scomposta. Contento D’Angelo, anche se si è rischiato troppo concedendo il 3-2.

"Si è vista una squadra – dice l’allenatore – anche undici contro undici abbiamo sempre dimostrato di essere meglio del Cittadella. Ribaltata la partita, palleggio mai fine a se stesso. Vittoria meritata".

Vittoria di squadra e squadra trasformata. Un mese fa lo Spezia avrebbe forse perso...

"Anche con il Modena siamo andati sotto ma abbiamo recuperato. Grazie anche alla personalità dei nuovi, servono giocatori che conoscono il campionato per lottare in Serie B".

Ha rischiato il 3-3-4.

"Più o meno, ma abbiamo reagito bene, abbiamo messo la qualità che dovevamo mettere. Fatto girare palla e messi in difficoltà. Quello che avevamo provato in settimana".

Di Serio e Falcinelli hanno cambiato la squadra.

"Abbiamo quattro attaccanti bravissimi, siamo contenti dell’atteggiamento mentale di Falcinelli, Di Serio è un grande attaccante, come Moro che ha già fatto pur in difficoltà 4 gol, Esposito è giovanissimo ha causato il rigore. Siamo contenti di tutti. La strada è ancora lunga, non abbiamo ancora fatto nulla, ma la prestazione di oggi ci fa lavorare sereni".

In settimana aveva detto che dovevamo giocare sulla qualità. E successo?

"Avevamo lavorato su quello, sapevamo che far girare la palla ci avrebbe dato chance di vincere. Ora abbiamo una rosa importante con tante soluzioni e continueremo a lavorare per migliorare classifica e prestazioni".

Il Picco determinante.

"Il Picco è sempre determinante, siamo felici che abbiamo dato una gioia ai nostri tifosi. E sarà sempre più determinante per inseguire il nostro obiettivo".

Di Serio in gol sotto la curva.

"Sono contento per il gol e la vittoria della squadra. Pubblico caloroso e compatto".

Lo Spezia aveva bisogno di gol, con Falcinelli coppia importante.

"Chi segna non è importante, lo è vincere. Con Falcinelli ci troviamo a meraviglia, io allungo la squadra per favorire gli inserimenti dei centrocampisti".

Marco Zanotti