D’Angelo-Macia, futuro da decifrare. La Fiorentina corteggia lo spagnolo. Decisione dopo l’incontro con Platek

Sono ore febbrili in casa Spezia, sia per quanto riguarda la programmazione economico-finanziaria relativa alla prossima stagione di Serie B che per quello prettamente tecnico. Dagli Stati Uniti il presidente Philip Platek ha già redatto un budget di massima all’insegna del contenimento dei costi e dell’auto-sostenibilità, con la prospettiva di un’ulteriore riduzione del monte ingaggi da realizzare attraverso le cessioni di Zurkowski, Bastoni, Dragowski, Nikolaou, Reca e Verde. Un orientamento generale che sarà approfondito da Platek al suo rientro in Italia, previsto a inizio giugno, con gli ad Andrea Gazzoli e Nicolò Peri e il direttore dell’area tecnica Eduardo Macia.

Per quest’ultimo è sempre maggiore il pressing della Fiorentina, in particolare di Daniele Pradè che ha individuato nello spagnolo il profilo ideale per sostituire il direttore tecnico Nicolas Burdisso. Fermo restando che in corsa per il prestigioso ruolo in casa viola c’è anche Pietro Accardi, ds dell’Empoli, mentre Roberto Goretti della Reggiana pare aver declinato. Per Macia si tratterebbe di un passo importante per la sua carriera, con il ritorno in un club di medio-alto livello qual è la Fiorentina, per giunta in Serie A, ma il club viola solo dopo la finale di Conference League (che la Fiorentina disputerà ad Atene contro l’Olympiacos) prenderà una decisione. Tenendo, comunque, presente che in questi giorni Macia si è calato anima e corpo nel lavoro, per pianificare nel dettaglio la strategia operativa da adottare con lo Spezia sulla base delle indicazioni fornite dalla proprietà. Il tutto, in attesa di un ulteriore e decisivo colloquio chiarificatore sul futuro con il presidente Philip Platek. Sempre restando nell’ambito dell’area tecnica difficile, al momento, ipotizzare la permanenza in riva al Golfo del direttore sportivo Stefano Melissano, il cui contratto scadrà a fine giugno.

Per sostituirlo sono rimbalzate le voci di un interessamento del club bianco per Roberto Gemmi in forza al Cosenza, che già lavorò con D’Angelo, ma che pare in procinto di rinnovare il contratto con il club calabrese e di Giuseppe Magalini, in scadenza di contratto con il Catanzaro, con il cui club parlerà a playoff conclusi. A cascata, si ragionerà poi sul capitolo allenatore. Mister Luca D’Angelo ha chiaramente espresso la sua intenzione di restare allo Spezia, "se saranno fatte le cose perbene". Il che significa garanzie di una squadra competitiva, ovviamente in grado di migliorare il 15° posto della stagione appena terminata, nell’ambito di una condivisione di programmi tecnici con Macia, già peraltro realizzata lo scorso gennaio.

Tante le situazioni in divenire, compresa quella dell’acquisizione del centrocampista Adam Nagy dal Pisa per 1,2 milioni di euro. Il Nazionale ungherese ha espresso la sua forte volontà di restare e lo Spezia è ben lieto di accontentare il giocatore. Gli occhi sono poi puntati sull’attacco, con il profilo di Gabriele Artistico del Francavilla, 12 gol in 37 partite la scorsa stagione in Serie C, che potrebbe tornare in auge. Anche se non sarà presumibilmente lui il punteros ‘principe’ che dovrà assistere Di Serio nello scardinare le difese avversarie, ma un profilo già rodato nel campionato cadetto. Spunta, a riguardo, tra i papabili, il nome di Giuseppe Sibilli, molto apprezzato da D’Angelo per averlo avuto al Pisa.