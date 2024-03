D’Angelo rammaricato per i tre punti che non sono arrivati, ma ha apprezzato la prestazione della squadra. "Questa è la mentalità giusta per salvarsi»

Spezia che sbatte contro i propri errori sottoporta, nel solito portiere miracolato di turno e reclama un gol che poteva essere concesso. Il fallo c’era, ma contro la Feralpi la solita spinta su Hristov costò il gol. Ci sarà da soffrire certo, ma con questa mentalità e gioco la salvezza è possibile. L’analisi di D’Angelo.

Mister nella giornata in cui lo Spezia ha giocato la miglior partita, molto rammarico.

"Si abbiamo giocato molto bene, mentalità per tutti i 90’, un peccato non vincerla, bravi nel primo tempo e intensi nel secondo. Meritavamo i tre punti, le occasioni le abbiamo avute e solo per bravura del loro portiere e non per nostro demerito non abbiamo fatto gol".

Una ritrovata condizione mentale , altrimenti non fai queste prestazioni.

"La squadra ha fatto bene sopratutto nella mentalità, abbiamo fatto meglio della Reggiana che veniva da una bella vittoria a Catanzaro. Non era facile, lo sapevamo, abbiamo impedito alla Reggiana di fare il suo gioco".

Benissimo i due centrocampisti, Nagy ed Esposito.

"Bene i centrocampisti, ma tutta la squadra. Non guardiamo della prestazione del singolo, ma della squadra altrimenti non fai una prestazione cosi. Il nostro pensiero e quello di continuare su questa strada".

Rammarico sul risultato?

"La squadra ha giocato come doveva, non guardo indietro, il risultato è questo e va accettato. E’ inutile. Ora pensiamo a riprendere anche se c’e la sosta, ci dobbiamo preparare bene per il finale di campionato. Mancano otto partite e dobbiamo rimanere concentrati".

E’ cambiato molto in tre mesi.

"Prima c’era confusione su chi voleva andare via, ora c’è qualità, voglia ed esperienza".

Rammarico sul gol annullato e l’occasione di Esposito?

"Sul primo c’era fallo, sul secondo azione ferma per fuorigioco"

Marco Zanotti