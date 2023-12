D’Angelo, vietato fermarsi: "Ci servirà l’aggressività"

Mister D’Angelo brillante alla vigilia del macht contro il Cittadella, la squadra piu in forma al momento del campionato. Uno sguardo alla partita, uno ai movimenti di mercato e alcune precisazioni su Amian e Ekdal. Ekdal è infortunato e in dubbio per sabato, potrebbe partire anche prima, rescindendo, su Amian smentita ogni notizia di cessione. Fa parte del progetto dello Spezia. Entusiasmo ritrovato, ora continuità perchè la classifica e sempre difficile.

"La squadra dopo due vittorie sta meglio – dice D’Angelo – sappiamo che a Cittadella sarà importante sotto tanti punti di vista e dovremo dare molto. Affrontiamo una squadra che fa di pressione e intensità le sue armi migliori, noi dovremmo rispondere con le nostre caratteristiche. Abbiamo giocato benino la prima, molto bene la seconda, bene la terza, normale la quarta. Adesso però dobbiamo cercare di vincere sabato".

Due assenze pesanti a centrocampo Kouda che non sta bene, però Hristov e Zoet due certezze e un Verde ritrovato.

"Abbiamo altre soluzioni, caratteristiche diverse ma non stiamo a fasciarci la testa, chi giocherà sarà consapevole del fatto che si tratta di partita importante per noi. Hristov giocatore importante e di personalità, felice di averlo recuperato. In porta gioca Zoet. Daniele si è messo subito a disposizione, allenato bene, i risultati delle prestazioni sono state buone, anche a livello atletico, nonostante qualche problemino. Anche col Bari ha continuato la partita nonostante qualche acciacco. Ha pagato nei primi giorni della settimana in cui si è allenato a parte, vedremo se partirà dall’inizio o a partita in corso. Kouda non sta benissimo, verrà via e poi vedremo". Corradini?

"Corradini ha determinate caratteristiche di regia. E’ tecnico, bravo in fase di possesso, deve migliorare quando la palla ce l’hanno gli altri. Ci sono altri più pronti, ma non è detto che in futuro non abbia spazio".

Partita da ex per Antonucci.

"Antonucci sta bene, può subentrare o giocare dall’inizio ma sicuramente a disposizione. Ha caratteristiche importanti come la tecnica e la velocità. Si deve prendere un po’ meno sul serio, glielo dico sempre di giocare più sciolto, ma al momento non mi crede".

Il Cittadella?

"Giochiamo contro formazione che ti attacca, aggressiva, dobbiamo rispondere con le stesse armi. Lo possiamo fare anche perché abbiamo giocatori importanti dal punto di vista tecnico che, se messi nella condizione di pungere, possono farlo".

La prima vittoria al Picco e mercato

"Emozioni belle, lo stadio ci ha aiutato molto, il gol nel finale ha accresciuto un entusiasmo che dobbiamo portare dietro sempre. Al mercato ci penseremo a gennaio"

Marco Zanotti