Derby Pescara-Spezia: Mister D'Angelo alle prese con le assenze in attacco e le scelte tattiche

Mister D’Angelo sarà costretto nel derby a fare di necessità virtù, stante l’impossibilità di schierare la formazione ideale. I problemi maggiori li avrà in attacco visto la squalifica di Falcinelli (anche 2mila euro di multa al club bianco per un petardo), una grave perdita alla quale probabilmente il tecnico pescarese ovvierà schierando Pio Esposito, solo 2 gol in 33 apparizioni, a digiuno da ben sei mesi. Moro non sta facendo meglio con soli 4 gol in 25 partite, mentre Di Serio è tornato ad allenarsi regolarmente ma difficilmente sarà schierato titolare. A livello tattico è probabile il ritorno al 3-4-2-1 (la Samp gioca 3-5-2), con Cassata o Vignali in ballo come quinti di destra, Elia sul versante opposto, Nagy e S. Esposito in mediana. In attacco, dietro a Pio Esposito, vi saranno Verde e Bandinelli. Nel duplice allenamento di ieri molto curati i calci piazzati. Nelle fila della Samp mancheranno De Luca, lo spezzino Benedetti, Askildsen, Vieira, Conti. Infine, il presidente Philip Platek tornerà a Spezia dopo il derby.

Fabio Bernardini