Derby Spezia-Sampdoria: Marco Di Bello arbitro, precedenti e staff di gara

Il derby Spezia-Sampdoria sarà diretto dall’internazionale Marco Di Bello della sezione di Brindisi, 160 presenze in Serie A, 67 in Serie B. Sei i precedenti dello Spezia con il 42enne arbitro brindisino, per un bilancio di una sola vittoria aquilotta (in Coppa Italia, 4-2 all’Olimpico contro la Roma, il 16 dicembre 2015), quattro sconfitte e un pareggio. A coadiuvare Di Bello vi saranno gli assistenti Fabrizio Lombardo della sezione di Cinisello Balsamo e Nicolò Cipriani della sezione di Empoli, quarto ufficiale Filippo Giaccaglia della sezione di Jesi. Al Var vi sarà Marco Serra della sezione di Torino, che diresse il match Milan-Spezia 1-2 in Serie A, con annesse critiche ingiustificate da sponda rossonera (il fallo di Rebic su Bastoni fu netto), all’Avar Luigi Nasca della sezione di Bari. Serra e Nasca saranno presenti allo stadio Picco. A Ieri sera, comunica l’ufficio stampa dello Spezia, erano stati venduti 538 biglietti per il settore ospiti.

F.B.