È già mercato. Nikolaou in partenza. Il Pisa è interessato

Il capitano aquilotto Dimitrios Nikolaou, classe 1998, 112 presenze e 2 gol con la maglia bianca (2021-24), lascerà probabilmente il Golfo dei Poeti. Su di lui ci sono le attenzioni del Torino, ma si stanno vagliando anche soluzioni estere. Nei programmi del club bianco è contemplata la cessione del difensore greco, che ha un contratto fino a giugno 2027, perché ciò consentirebbe di introitare circa 2,5-3 milioni di euro e abbassare il monte ingaggi. Una strategia estendibile anche a Reca e Verde. Anche il Pisa ha messo i riflettori sul centrale aquilotto, magari inserendolo nell’affare per Nagy allo Spezia, ma in questo caso la strada pare essere in salita. Per il riscatto del Nazionale ungherese lo Spezia dovrebbe corrispondere entro il 15 giugno alla società toscana 1,2 milioni di euro, cifra non indifferente per i bilanci del club di via Melara. Nagy, per inciso, ha espresso il desiderio di continuare a vestire la maglia bianca e lo Spezia vorrebbe farne un perno della squadra 2024-25. Il club bianco andrà a trattare col Pisa.

Fabio Bernardini