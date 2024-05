E’ stato contagiato dalla gioia degli orobici per la vittoria dell’Europa Legue. Azzarini, uno spezzino a Bergamo

Ernesto Azzarini è uno spezzino doc, grandissimo tifoso dello Spezia, da anni residente a Bergamo. Inevitabile per lui essere contagiato dalla gioia della popolazione orobica per la vittoria dell’Atalanta contro il Bayer Leverkusen nella finale di Europa League. "Ho vissuto il grande evento con tanti amici, colleghi, alunni che tifano per la Dea - spiega Azzarini -. È stata la settimana più importante della storia calcistica di una città che ha forti tradizioni sportive. La tensione si tagliava col coltello, ma il tifoso bergamasco ’mola mia’, ha vissuto con coraggio queste pagine di storia. La mia famiglia, decisamente più vicino alle sorti dello Spezia a causa del sottoscritto che ha solo le Aquile nel cuore, è rimasta coinvolta dal clima di festa. Nelle strade deserte riecheggiavano le urla dei gol, ma anche sul divano di casa mia si è esultato e ci si è abbracciati come se giocasse la Nazionale". "Da bergamasco di adozione e sportivo ho pubblicato un post su Facebook: "Fantastica Dea … l’Europa League è tua" - continua Ernesto -, ricevendo molti like. Ho poi festeggiato con i bergamaschi tutta la notte, una bellissima emozione anche per me. Grande la soddisfazione, al pari dei complimenti che mi hanno rivolto per la salvezza dello Spezia. Qui le passioni, come da noi, viscerali".

Fabio Bernardini