ECCELLENZA FEMMINILE. Brunetti e Scarascia trascinano le aquilotte. Vittoria a Savona

SPERANZA 0 SPEZIA 2

SPERANZA SAVONA: Peluffo; Papa, Conte; Briano, Minetti, Brignone; Veneziano, Gabrielli, Valle, Iadanza, Errani. A disp. Lanza, De Leo, Bonifacino. All. Valicenti.

SPEZIA: Iaccarino; Chicane, Pieri; Colaiacomo, Nellini, Ordura; Scarascia, Simonelli, Marcarelli, Argentato, Brunetti. A disp. Savi, Marciasini, Manco, Tedesco. All. Foschi.

Arbitro: Felline di Genova

Reti: 27’ Brunetti, 70’ Scarascia.

SAVONA – Lo Spezia vince a Savona e guadagna posizioni nel campionato di Eccellenza femminile. Con una partita molto accorta, Simonelli & c. hanno la meglio sul campo dello Speranza. Aquilotte in campo senza Bernardi, Lapperier e Alberici ancora ai box. Le locali tengono maggiormente l’iniziativa e impegnano Iaccarino con Errani e con una girata di Valle, ma è Argentato a sfiorare il gol in contropiede: lo 0-1 porta la firma di Brunetti al termine di un’azione condotta da Colaiacomo e Marcarelli. Scarascia raddoppia in contropiede nella ripresa, lo Speranza merita di più ma Iaccarino respinge gli ultimi tentativi di Valle e Iadanza. Nel resto della giornata da registrare la la sospensione della partita Serra Riccò- Busalla, quando la squadra di casa si è trovata con meno di 7 giocatrici sul terreno di gioco. Giocati anche i recuperi Albenga- SerraRiccò 3-0 e Busalla- Carpena 3-0.

Risultati: Albenga- GenovaCalcio 1-4; Carpena- Vado 1-7; Serra Riccò-Busalla sospesa; Novese-Entella 0-2; Sestri Levante-Praese 3-3; Speranza-Spezia 0-2.

Classifica: Genova Calcio, Albenga e Vado 15; Busalla 12; Entella 12; Praese 8; Spezia 7; SperanzaSavona 6; SestriLevante 4; Carpena e Novese 3; Serra Riccò 0.

Marco Zanotti