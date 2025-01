Eccellenza femminile. Pari-spettacolo per le aquilotte

Eccellenza femminile avanti fra risultati roboanti e un’altra defezione del Carpena, che ha chiesto il rinvio della sfida con l’Entella. ma in assenza di un accordo con la società ospite, arriverà un altro 0-3 a tavolino, con all’orizzonte la fine anticipata del campionato per la neonata società. Pari-spettacolo dello Spezia Calcio ad Albenga, un pirotecnico 3-3 con gol delle aquilotte Bernardi, Scarascia e Pieroni. Da rilevare la sonante debacle del Serra Riccò scesa in campo pur avendo solo sette giocatrici, per onorare l’impegno casalingo con la Praese: inevitabile una valanga di gol delle genovesi, 0-24 il risultato finale. La capolista Genova Calcio vince 4-0 a Busalla, poker anche del Vado (4-1) a Sestri Levante, Speranza-Novese finisce 1-1. In classifica testa Genova Calcio e Vado in testa a 21, Spezia a metà classifica con 11 punti.

Marco Zanotti