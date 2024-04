Elia, Nikolaou e Hristov sono i migliori. L’attacco non riesce ad essere efficace

ZOET 6,5: si supera con una grande parata sul fendente di destro di Bianchi, poi è la traversa a salvarlo dalla capitolazione.

MATEJU 5,5: rientro al ‘Rigamonti’ con più ombre che luci. Abbastanza efficace nel limitare le incursioni degli avanti bresciani, ma troppi errori nel controllo della sfera.

HRISTOV 7: nonostante le non buone condizioni fisiche mette a tacere la verve di Bianchi con scelte di tempo puntuali e reattive. Si vede deviare in calcio d’angolo il suo colpo di testa destinato all’angolino.

NIKOLAOU 7: reattivo, perspicace, sempre nel vivo dell’azione anche quando si tratta di impostare, è determinante una sua respinta in area sul tiro a botta sicura di Dickmann.

ELIA 7: una spina nel fianco della difesa bresciana con le sue accelerazioni imperniate di tecnica, senza trascurare la fase difensiva dove eccelle con puntuali ripiegamenti (83’ JAGIELLO s.v.: pochi minuti per non incidere).

NAGY 6,5: parte con il turbo, disegnando un assist perfetto per l’accorrente Vignali, anticipato sul più bello da Dickmann. Consueto maratoneta che non lesina energia e carattere al servizio della squadra.

ESPOSITO S. 5,5: ok la fase di interdizione assolta in modo discreto, ma il ruolo e le circostanze esigerebbero dal bresciano di adozione la determinazione della giocata vincente, che purtroppo non arriva mai. Potrebbe incidere in piena area ma perde l’attimo, innestando un pericoloso contropiede avversario.

BANDINELLI 6: apporta vivacità e qualità solo a sprazzi, dal suo piede mancino partono spioventi invitanti che né Falcinelli, né Di Serio riescono a tradurre in rete (55’ KOUDA 5: si presenta con un gran diagonale che lambisce il palo a Lezzerini battuto, mani nei capelli per la clamorosa traversa colpita a pochi metri da portiere, un errore visto la distanza così ravvicinata).

VIGNALI 6: dirottato a quinto di sinistra, assolve discretamente bene i compiti di copertura. Prova la via del gol di testa ma è anticipato di un soffio da Dickmann (71’ RECA s.v.: il tempo di riassaporare il terreno di gioco).

FALCINELLI 5: continua l’anemia offensiva dell’attaccante umbro, non arriva alla deviazione vincente sull’ottima punizione calciata da Salvatore Esposito (55’ VERDE 5: non si accende mai).

DI SERIO 5: reclama un penalty per un’evidente trattenuta in area ad opera di Cistanza, per poi divorarsi clamorosamente, a inizio ripresa, il gol del vantaggio a tu per tu con Lezzerini (83’ ESPOSITO P. s.v.: serve un assist delizioso per Kouda).

ALL. D’ANGELO 6,5: la sua squadra tiene botta al Brescia, settima forza del campionato, sfiorando il gol con Di Serio e Kouda, ma le polveri sono bagnate per imprecisione e sfortuna. Recriminazioni per il rigore non fischiato a Di Serio.

ARBITRO MANGANIELLO 5,5: direzione di gara macchiata dalla non concessione di un penalty agli Aquilotti per una vistosa trattenuta di Cistana a Di Serio in area.