Entusiasmo e piedi per terra. Voglia di vincere a Cesena. Lo Spezia tenta il colpaccio

"Entusiasmo ma con i piedi per terra". Il sunto del pensiero di mister D’Angelo rispecchia perfettamente lo stato delle cose: esaltazione per la vittoria contro il Pisa, ma necessità di resettare e ripartire con la stessa fame e voglia di vincere nel match contro il Cesena. La gara contro i romagnoli, in programma oggi pomeriggio allo stadio ‘Orogel Manuzzi’ di Cesena (il via alle 15, arbitra Prontera), nasconde molte insidie, non solo per ciò che riguarda l’approccio alla gara, ma anche per l’aspetto tecnico, se è vero che la squadra romagnola è stata una delle pochissime, nel corso dell’attuale campionato, a mettere in crisi i bianchi nel primo tempo della gara di andata. Con l’aggiunta che nelle ultime cinque partite di campionato, il Cesena ha avuto, insieme al Sassuolo, il miglior rendimento del torneo con ben undici punti totalizzati. A riguardo, Salvatore Elia, a La Nazione, ha ampiamente rassicurato: "Non ci saranno cali di tensione, la vittoria contro il Pisa ci darà la giusta carica per affrontare al meglio le prossime gare. La nostra filosofia è quella di pensare partita dopo partita". Concetti ripresi da mister D’Angelo che, sulla sfida a distanza con il Pisa - sono tre i punti di distacco dai nerazzurri, sarebbe uno se non ci fosse stata la vittoria a tavolino contro il Cittadella -, non intende disperdere ulteriori energie. "La strada è ancora lunga, il nostro pensiero va solo alla sfida con il Cesena. Dovremo offrire una prestazione all’altezza, i nostri avversari sanno abbinare qualità e quantità".

In sintesi, solo dopo le 19 di oggi si guarderà la classifica (il Pisa giocherà, infatti, alle 17,15 contro il Mantova) prima occorrerà massima concentrazione per affrontare al meglio i romagnoli e conquistare la vittoria. Oltre a Sarr, saranno tre le assenze molto pesanti alle quali mister D’Angelo dovrà fare fronte: in difesa mancherà il possente Mateju, a centrocampo il ‘faro’ Salvatore Esposito e il talentuoso Degli Innocenti. Nel settore arretrato, davanti a Chichizola, sono certe le presenze di Wisniewski, Hristov e Bertola, con Elia destinato a sostituire Mateju sul versante destro e Reca confermato sulla fascia sinistra. In cabina di regia è probabile l’arruolamento inedito di Nagy, con Bandinelli a sostegno sulla sinistra e tre giocatori in ballo per ricoprire il ruolo di mezzala destra: Vignali, Cassata e Kouda. In attacco si va verso la conferma di Pio Esposito e Lapadula. Oltre 500 i tifosi aquilotti sugli spalti, al seguito con mezzi propri e pullman.

Fabio Bernardini