"Era un match da vincere"

Tifosi aquilotti contenti a metà per l’1 -1 in extremis ottenuto a Terni. "Felicità immensa al gol di Di Serio che ci tiene in vita. Ma contro una Ternana così bisognava vincere. Non molliamo, la salvezza passerà dal ‘Picco’". Concetti ripresi da Federico Pinza: "Emozioni intense al gol di Di Serio, sarebbe stata una beffa atroce uscire dal ‘Liberati’ sconfitti, al cospetto di una Ternana apparsa poca cosa. A Terni si sono rivisti i soliti problemi, in particolare la poca concretezza in fase avanzata: Falcinelli è isolato e Verde gioca troppo lontano dalla porta. Da rivedere il gol di Distefano perché a mio giudizio l’arbitro ha lasciato correre su un fallo a Pio Esposito. È un pareggio che mantiene in vita le Aquile, ma per una salvezza diretta servirebbe qualcosa in più, ergo vincere le partite". Critico Alessio Palla: "Contento per il pari al gol di Di Serio al 95’, ma grande delusione per non essere riusciti a essere incisivi in zona gol e aver concesso occasioni ad una Ternana non trascendentale. Ci aspettavamo una vittoria che sarebbe stata fondamentale alla luce delle sconfitte degli avversari, purtroppo la salvezza diretta resta un’utopia se non si vincono partite contro avversarie di questo livello. Così è dura".

Guarda al bicchiere mezzo pieno Roberto Arfini: "L’importante è averla pareggiata perché una sconfitta avrebbe avuto effetti disastrosi. Il pareggio è, comunque, meritatissimo sebbene lo Spezia continui a stentare in termini di efficacia sotto porta, è evidente che manchi una punta da dodici o tredici gol. Comunque, qualcosa in più rispetto al passato si sta vedendo, quanto meno a livello di voglia di non mollare mai. La salvezza diretta passerà dal ‘Picco’, dobbiamo crederci, le difficoltà sono oggettive, ma le speranze ci sono ancora". Dello stesso avviso Sandro Statuti: "Meglio lo Spezia del primo tempo. Il gol di Di Serio ha impedito una sconfitta che sarebbe stata ingiusta e deleteria per il morale dei bianchi. Purtroppo a questa squadra manca un uomo-gol. Bisogna credere nella salvezza diretta, cinque punti non sono tantissimi, testa bassa e non mollare, al ‘Picco’ ci giocheremo la B. L’importante è sostenere la squadra fino alla fine".

Fabio Bernardini