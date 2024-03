Esonerato il 15 febbraio 2023 era sotto contratto con il club bianco fino a giugno. Adesso è il nuovo allenatore del Lecce. Gotti dà le dimissioni e fa risparmiare lo Spezia

Buone notizie per le casse del club bianco. L’arruolamento di mister Luca Gotti al Lecce (contratto fino a giugno 2024 e rinnovo in caso di salvezza) e le contemporanee sue dimissioni pervenute allo Spezia tramite Pec (insieme a quelle del vice Stefano Daniel), determineranno un risparmio di circa 200 mila di euro lordi per i Platek, ovvero il corrispettivo degli ultimi tre mesi e mezzo di stipendio che il tecnico avrebbe dovuto percepire. Gotti, lo ricordiamo, è rimasto sotto contratto con il sodalizio di via Melara dopo l’esonero patito il 15 febbraio 2023 a seguito del deludente pareggio dello Spezia a Empoli (2-2) che fu preceduto da quattro sconfitte consecutive (Atalanta-Spezia 5-2 Coppa Italia, Spezia-Roma 0-2, Bologna-Spezia 2-0, Spezia-Napoli 0-3). L’allenatore veneto lasciò le Aquile alla 22° giornata, al quartultimo posto in classifica con 19 punti totalizzati (media punti 0,86), seguito solo dal Verona con 17 punti (ben sette i punti recuperati dagli scaligeri sugli Aquilotti dalla 19° alla 22° giornata), Sampdoria 11, Cremonese 8. Dopo Gotti, la formazione aquilotta fu guidata da Terzi e Spalla (Spezia-Juve 0-2) e poi da mister Semplici che dalla 24° giornata alla 38° totalizzò 12 punti (31 punti finali a pari merito con il Verona), con una media punti di 0,8.

Passando alle vicende del club bianco, ieri splendida iniziativa alla scuola Dante Alighieri di Aulla alla presenza di Kouda (ampio reportage nella pagina di cronaca della Lunigiana). Prosegue, intanto, a gonfie vele la prevendita dei biglietti per il match di sabato prossimo a Reggio Emilia: già staccati quasi trecento tagliandi, previsti almeno mille spezzini al Mapei.

Infine, il Cosenza ha affidato la panchina a mister William Viali e al vice Massimiliano Guidetti, indimenticato ex bomber delle Aquile. Traballa anche la panchina di Castori a Ascoli.

Fabio Bernardini