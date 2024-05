Ex aquilotto. Nuovo ds Modena. Catellani in ’pole’

L’ex aquilotto Andrea Catellani, attuale responsabile del settore giovanile del Modena, è in rampa di lancio per assumere la carica di direttore sportivo del club modenese al posto di Davide Vaira (spunta anche il suo nome tra i possibili sostituti di Stefano Melissano). Catellani, 36 anni, tre anni allo Spezia (2013-2016) con un titolo di capocannoniere nel 2015 (19 gol), nonché firmatario della rete numero mille nella storia del club bianco, ha l’abilitazione di direttore sportivo dal 2017. Ha lavorato anche per il Chievo Verona e per la Spal.

F.B.