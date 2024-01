Falcinelli e Mateju oggi si allenano a Follo. Soleri o Weissman, ma si allontana Tourè

L’attaccante Diego Falcinelli e il difensore Ales Mateju sono ufficialmente neo aquilotti. I due atleti, ieri mattina, hanno sostenuto le visite mediche di rito e, subito dopo, assistiti dai loro procuratori, hanno firmato i rispettivi contratti che li legheranno allo Spezia fino a giugno 2025. Per Falcinelli previsto anche un bonus al Modena in caso di salvezza delle Aquile. Oggi entrambi sosterranno il loro primo allenamento al centro sportivo di Follo, non escluso il loro impiego dal primo minuto nel derby di sabato prossimo a Pisa. Specie per Mateju, stante l’indisponibilità di Elia e Reca, appare scontato il suo utilizzo da parte di mister D’Angelo come quinto di sinistra anche se non è propriamente il suo ruolo naturale. Allo stato attuale sono cinque le "facce nuove" arrivate a rimpinguare l’organico aquilotto: il portiere Gian Marco Crespi, i difensori Luca Vignali e Ales Mateju, il centrocampista Filip Jagiello, l’attaccante Diego Falcinelli. Sono partiti: Albin Ekdal, Szymon Zurkowski, Laurens Serpe, Bartlomiej Dragowski. Sulla rampa di lancio anche Kelvin Amian, destinazione Nantes. Lo Spezia ha declinato l’offerta del Bologna di circa due milioni di euro, focalizzando le attenzioni sulla trattativa con i francesi, disposti ad avvicinarsi alla cifra ben maggiore di quella formulata dai felsinei e richiesta dal club aquilotto, ovvero più di tre milioni di euro con bonus. Amian sottoscriverà un contratto fino al 2027. Per quanto riguarda l’attacco si sta cercando un altro bomber oltre a Falcinelli.

Restano in piedi le opzioni di Edoardo Soleri del Palermo (anche se il raffreddamento della trattativa del club rosanero con il Verona per Henry potrebbe portare alla conferma dell’ex aquilotto), considerato prioritario nei programmi tecnici o, in alternativa, di Shon Weissman del Granada. Tutto dipende dalle società di appartenenza dei due giocatori perché lo Spezia ha già un accordo di massima con uno o l’altro giocatore.

Per il centrale difensivo vi sono diverse trattative in piedi - da Ascoli è rimbalzata la notizia di un interessamento dello Spezia per Bellusci, non confermata in Liguria -, ma non è esclusa la conferma di Muhl. Quasi sfumato, a centrocampo, l’arrivo di Touré. Di sicuro mister D’Angelo, anche a Pisa, dovrà varare una formazione in emergenza visto le assenze di Wisniewski, Elia, Reca e Gelashvili. Quest’ultimo, infortunatosi sabato scorso nel match contro la Cremonese, ha riportato una lesione muscolare che lo terrà lontano dai campi di calcio probabilmente per un periodo superiore al mese. Quasi certo l’impiego dal primo minuto di Muhl a fianco di Hristov e Nikolaou. Fortunatamente nessun problema per Bandinelli e Cassata che saranno sicuramente disponibili per il derby.

Infine, con riferimento al recente match contro la Cremonese, da segnalare la multa di seimila euro comminata dal giudice sportivo allo Spezia "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni sul terreno di giuoco che, costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per due volte".