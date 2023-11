Follo stende Vezzano e balza in vetta. Successi per Bolanese e Ceparana

La copertina della decima giornata del girone E di prima categoria spetta al Follo che vincendo con autorità per 3-0 a Bottagna con il fanalino di coda Vezzano raggiunge in testa alla classifica la capolista Brugnato. Sblocca al 7’ Palagi di testa. Al 26’ e al 76’ Eldhdiy arrotonda il risultato realizzando una doppietta nel primo caso segna dopo aver rubato palla e nel secondo finalizza una bell’azione in velocità. Al 58’ i vezzanesi potrebbero riaprire la partita ma Parma si fa parare un rigore dal portiere follese Evangelisti. Brugnatesi che pareggiano 1-1 al ‘Cevasco’ di San Benedetto con il Riccò Le Rondini in un combattuto derby della Val di Vara. Passa in vantaggio al 56’ il team di Valter Lunghi grazie ad un rigore di Baccelli. Al 76’ i riccolesi potrebbero pareggiare ma Tedesco si parare un rigore da Bleve decretato a causa di un fallo di mano in area di Rocca. Lo stesso Tedesco si rifà all’81’ siglando l’1-1 su assist di Martinez. Sorpresa al Tanca il Casarza Ligure si impone per 1-0 sul Marolacquasanta che subisce la seconda sconfitta di fila. Per i casarzesi, invece, è la quarta vittoria consecutiva. Il gol partita al 52’ è di Sala. Vince in trasferta anche la Bolanese che batte 3-2 in rimonta il Colli Ortonovo a Castelnuovo Magra. Sbloccano i Bolanesi al 34’ con Andrea Castellanotti, al 51’ pareggia Tioli di testa su corner di Mancuso che al 66’ sigla il 2-1 ortonovese da distanza ravvicinata sfruttando un errore ospite. Al 78’ Briselli su punizione segna il 2-2. Poco dopo all’82’ Serusi con un diagonale in mischia segna il definitivo 3-2 per la Bolanese. Finisce in parità (0-0) l’anticipo dell’Andersen di Sestri Levante tra Segesta e Arcola Garibaldina. Per gli arcolani è il primo pareggio stagionale. Al 33’ il portiere garibaldino Fiorito para un rigore a Di Dio, col Romito che al 39’ con Valletta colpisce una traversa. Il duo tecnico Michele Maggiari-Fabio Centi che in settimana hanno sostituito alla guida del Ceparana l’allenatore Alessandro De Biasi hanno esordito in panchina conn una vittoria: 1-0 all’Amegliese, gol decisivo di Gian Marco Simonini. Successo per 2-1 della Santerenzina in casa con la Castelnovese. Reti santerenzine al 24’ di Gabriele e al 61’ di Guzzoni. Castelnovesi che accorciano le distanze all’81’ con Diouf.

P.G.