Gazzoli: "Attaccante e terzino le priorità"

Un punto acciuffato per i capelli che non toglie però l’amaro di bocca a un po’ tutto l’ambiente aquilotto. "Non siamo soddisfatti del risultato e della classifica – sottolinea il Ceo dello Spezia Andrea Gazzoli – Abbiamo fatto 7 punti nelle ultime partite segnando nel finale, un aspetto da sottolineare. Il vento è cambiato. Ora la squadra si riposerà, noi no. Sappiamo dove dobbiamo intervenire, saremo attenti a migliorare per risollevare la situazione".

Quanti calciatori arriveranno?

"A prescindere dai ruoli, dobbiamo avere calciatori che abbiamo voglia e fame, che conoscano il campionato. E possano integrarsi con la rosa attuale. Sappiamo che sarà un girone di ritorno difficile e di sofferenza. E quindi chi verrà dovrà essere il profilo giusto".

Le ’colonne’ di questa squadra saranno confermate?

"I giocatori importanti non saranno ceduti, anche in uscita varranno le motivazioni: per chi non darà garanzie troveremo le soluzioni adatte".

D’Angelo sarà determinante nelle scelte?

"Non so cosa sia successo nelle scelte iniziali. Certamente, pur nel rispetto dei ruoli, D’Angelo sarà in prima linea anche se con il mercato di gennaio si muovono solo un certo tipo di calciatori e non è facile"

Il futuro dei portieri?

"Zoet è in scadenza e stiamo lavorando in tal senso, Dragoswki è un ottimo portiere: vedremo".

Arriveranno solo prestiti e monte-ingaggi ridotto?

"Faremo valutazioni sui ruoli, sappiamo che molti calciatori hanno ingaggi da A, verificheremo tutto. Certamente punta e terzino sinistro sono in cima alla lista".

Lo stadio quando sarà pronto?

"Speriamo di poter aprire il 20 gennaio. E stiamo parlando e lavorando per la Curva Ferrovia"

Marco Zanotti