Ginnastica artistica maschile. La Pro Italia protagonista ai regionali Silver. Poker di medaglie d’oro per i giovani spezzini

Poker di medaglie d’oro per la Pro Italia nella quarta ed ultima prova del Campionato regionale Silver di ginnastica artistica maschile. A Genova, nell’impianto di Sant’Eusebio, la società spezzina presieduta da Franco Ferrari, scende in campo gara con dieci ginnasti distribuiti nelle varie categorie, con l’intenzione di regalarsi degli ottimi risultati. Andando in ordine di categoria iniziamo dai ginnasti più giovani. Nel Livello A Allievi 1a Fascia, Gabriele Giunti si classifica in quarta posizione, Andrea Tinnirello subito dopo in quinta; due giovani ginnasti autori di una buona gara, con un potenziale personale in continua crescita.

L’esordiente Tommaso Sodero, otto anni compiuti da poco, si piazza al nono posto affrontando la sua prima competizione con grande entusiasmo e totale tranquillità. Matteo Berluti è decimo, Matteo Baldi dodicesimo, entrambi giovanissimi, stanno affinando le loro capacità tecniche e fisiche, per un salto di qualità, che certamente avverrà in tempi brevi. Nel Livello A Allievi 2a Fascia, vince l’oro Christian Massaro, con una prova perfetta che gli permette di precedere il compagno di squadra Davide Dorà a cui va la medaglia d’argento.

Christian e Davide sono diventati in poco tempo due certezze per la Pro Italia. Nel Livello A Allievi 3a Fascia, Alex Bertoli vince la medaglia d’oro meritatamente e ricordiamo che il ragazzo, quotidianamente, si sposta da Monterosso per allenarsi nella sede del capoluogo e ora è pronto per salire al livello superiore. Nella LB Junior 1 è oro anche per Pietro Gianelli, salito di livello e categoria nello scorso mese di giugno, che dimostra a pieno le proprie capacità e l’ottimo stato di forma andando a segno nella gara genovese.

Infine, nel Livello Eccellenza Senior, risplende la medaglia d’oro ottenuta da Maurizio Cerchi nella All Around (concorso completo sui 6 attrezzi). Nella classifica di Specialità, Maurizio aggiunge al suo medagliere altri due ori, uno agli anelli e l’altro alla sbarra; poi argento al cavallo con maniglie e volteggio, bronzo a corpo libero e parallele. Per tutti i ginnasti il prossimo impegno è la Finale nazionale di Rimini. Piena soddisfazione per il buon lavoro svolto per l’istruttore federale Moreno Cerchi e per il tecnico societario Fabio Nalon.

Marco Magi