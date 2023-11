Giovanili, gli aquilotti allenati da Riccardo Corallo a segno con Del Sante, poker della squadra di Gianni Migliorini con D’Ambrosio, doppietta di Carbone e Rosa. Doppia vittoria contro il Sassuolo per gli under 16 e 15

Doppia vittoria per le giovanili nazionali dello Spezia contro il Sassuolo al Ferdeghini. Gli Under 16 di Riccardo Corallo risolvono il match (1-0) grazie alla rete di Del Sante in avvio di ripresa. Il tecnico aquilotto ha schierato Marchetto, Insignito, Rapallini, Vignali, Fiocchi Ravecca, Vannucci, Ricci, Amato (69’ Climi), Del Sante, Sartori G.; in panchina sono rimasti Ababei, Bagnasco, Bruni, Pellegrini, Stimolo, Fondi e Cassano. Classifica: Sampdoria punti 23; Parma 22; Juventus 18; Spezia 16; Genoa 15; Sassuolo 14; Bologna 13; Cremonese 11; Napoli 9; Pisa 8; Torino 7; Modena 5; Reggiana 4.

Più rotondo il successo per gli Under 15 allenati da Gianni Migliorini, che confermano il buon momento di forma: un 4-0 firmato da D’Ambrosio nel 1° tempo, poi sigillato dal bis di Carbone e infine Rosa. Il mister ha mandato in campo Altemura, Mazzanti (80’ Rosa), Albani, Longhi (75’ Ballestracci), Bertolone (75’ Ruggeri), Battistoni, Carbone R. (64’ Rosini), Ghetti (64’ Lorè), Carbone C., D’Ambrosio (75’ Bertoncini), D’Antonio (64’ D’Andrea); in panchina sono rimasti Walid e Vernazza. Classifica: Genoa 22; Juventus e Bologna 21; Sampdoria 17; Parma, Sassuolo e Torino 14; Cremonese e Modena 13; Napoli e Spezia 7; Pisa 5; Reggiana 0. Vengono invece sconfitti gli Under 14 di Marco Giunta, battuti dal Genoa per 3-2 e così perdono la vetta (scavalcati dal Torino e raggiunti proprio dai genovesi): dopo lo svantaggio di Scaglione, nel primo tempo gli aquilotti chiudono il primo tempo in vantaggio grazie a Murgante e Scuderi, poi nella ripresa Bulai e Bocchi decidono il match per i rossoblù. L’allenatore spezzino ha schierato Doretti, Mosti, Pignotti, Nutile, Francini, Scuderi, Murgante, Balsamo, Bianchi (40’ Baldini), Bambacaro (40’ Affanni), Zappelli; in panchina sono rimasti Leverotti, Bertoloni, D’Este, Dalforno, Lecchini, Terzi e Affiane. Classifica: Torino punti 18; Spezia e Genoa 16; Sampdoria 12; Entella 9; Juventus e Pro Vercelli 8; Pro Vercelli B 7; Novara 5; Alessandria 1.

m. magi