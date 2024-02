GIOVANILI nazionali. La bella doppietta di Del Sante trascina l’under 16 col Parma

Una vittoria e una sconfitta per le giovanili nazionali dello Spezia che hanno sfidato il Parma. L’under 16 allenata da Riccardo Corallo ha vinto 2-1, grazie a Del Sante in gol all’11’ e poi al quarto d’ora della ripresa, ha consentito agli aquilotti di tornare avanti, dopo il pareggio di Peruch. Spezzini che scavalcano il Torino in classifica. Il tecnico ha schierato Marchetto, Insignito (46’ Rapallini), Venturi, Vignali, Aloisi, Stimolo, Vannucci, Racevva (54’ Rosati), Climi (54’ Amato), Del Sante (79’ Fiocchi), Cassano (75’ Ricci); in panchina sono rimasti Samyr, Bruni, Pellegrini e Fondi. Classifica: Sampdoria punti 35; Juventus 33; Parma 30; Bologna 29; Genoa 27; Cremonese 26; Spezia 23; Torino 21; Napoli 20; Sassuolo 18; Pisa 17; Modena 9; Reggiana 6.

Va k.o. Invece l’Under 15 di Gianni Migliorini, 1-0 al Ferdeghini rete decisiva di Mama Opoku. Il mister ha mandato in campo Altemura, Mazzanti, Albani (78’ Rosini), Longhi (78’ Lorè), Corallo (53’ Deiana) Battistoni, Michelotti (78’ D’Andrea), Ghetti, Carbone C, D’Auria (63’ Bertoncini), Carbone R (53’ Giusti F); in panchina Lleshi, Ballestracci e Rosa. Classifica: Bologna punti 41; Genoa 39; Juventus 32; Parma 30; Cremonese e Torino 25; Modena 23; Sampdoria 22; Sassuolo 21; Napoli 18; Spezia 11; Pisa 10; Reggiana 5.