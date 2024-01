GLI ACQUISTI. E’ tornato in auge il nome di Tourè

Con l’imminente cessione di Zurkowski, torna in auge per il mercato in entrata dello Spezia il nome di Idrissa Touré del Pisa quale sostituto naturale del polacco. Classe 1998, è un profilo molto gradito a mister Luca D’Angelo per averlo allenato sotto la Torre (69 presenze, 6 gol e 2 assist). Il possente giocatore tedesco è un centrocampista molto forte fisicamente, spesso impiegato da D’Angelo come mezzala destra, ma a volte anche sulla trequarti. L’atleta, reduce da un brutto infortunio al perone, una frattura che lo ha costretto all’operazione lo scorso 11 ottobre, è tornato tra i convocati di Aquilani nelle ultime due partite. Sullo sfondo, da Bari, rimbalza l’interesse dello Spezia per Gennaro Acampora, entrato nel mirino anche del Cosenza e dello stesso Mattia Aramu, che pare, però, vicinissimo alla Samp. i dirigenti aquilotti sono in pole position per aggiudicarsi l’attaccante Puscas del Genoa, con l’alternativa Tsadjout della Cremonese che resta attiva nell’operazione di Drago al club grigiorosso.

Fabio Bernardini