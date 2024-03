Gli avversari. Da Ascoli arrivano 400 tifosi. Carrera tiene tutti sulla corda

Sono circa 400 i tifosi dell’Ascoli che hanno acquistato il biglietto per assistere alla sfida del ‘Lunedì di Pasquetta’ allo stadio ‘Picco’ di Spezia. Una sfida salvezza a cui nessuno in casa marchigiana vuole mancare e che, considerato che ci sarà tempo fino a domenica sera alle 19 per acquistare i tagliandi, vedrà un vero esodo di supporters del Picchio in Liguria. L’appello lanciato sui social da parte degli Ultras 1898 è infatti stato subito recepito. Il costo del biglietto per il settore ospiti è di 20 euro, il doppio rispetto alle 10 euro per i tagliandi riservati alla tifoseria di casa per l’altra parte della Curva Piscina e per tutta la Curva Ferrovia. Tantissimi pulmini, mini-bus e pullman sono già stati prenotati e lunedì circa 400 tifosi ascolani faranno la la ‘scampagnata’ di Pasquetta a Spezia, in un match che mette in palio punti importanti per la salvezza. Per quanto riguarda le due squadre ieri sono ripresi gli allenamenti. L’Ascoli si è ritrovato la mattina al Picchio Village, il tecnico bianconero Massimo Carrera (nella foto) ha disposto una doppia seduta alle 10.30 e alle 14.30. Contro lo Spezia mancheranno gli infortunati Eric Botteghin, Pedro Mendes, Riccardo Gagliolo, Erdis Kraja e Luka Bogdan e lo squalificato Marcello Falzerano. E’ rientrato in città anche l’attaccante Davis Duris dopo gli impegni con la nazionale slovacca.