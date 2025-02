Gli avversari. Dal Canto rammaricato per la sconfitta: "Peccato per l’approccio nel primo tempo»

Sorridente a fine gara Leandro Chichizola, protagonista del secondo gol con il suo lancio deviato maldestramente da Carissoni: "Vincere con merito a Cittadella è tanta roba, si è vista una squadra che ha voluto dominare la partita e c’è riuscita. Il Tombolato è un campo difficile, andare in vantaggio per due a zero non è certo facile, poi ci siamo un po’ abbassati perché eravamo stanchi, siamo umani. Ma in quei frangenti siamo stati attenti e precisi".

"Sono arrivato in una squadra molto tosta – ha continuato –, siamo degli ‘animali’ nelle due fasi, dobbiamo continuare a fare la nostra strada. Lo Spezia deve pensare allo Spezia, dobbiamo focalizzare le nostre energie per il match contro il Palermo".

Rammaricato mister Dal Canto: "Abbiamo affrontato una squadra dalla grande fisicità, nel primo tempo l’approccio non è stato ottimale, siamo andati sotto di due gol, mentre nella ripresa siamo andati meglio. Allo Spezia sono bastati dei soffi di vento per andare in rete. Ora pensiamo alla gara contro il Pisa, che sarà difficile esattamente come quella contro gli Aquilotti".

