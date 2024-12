Gli avversari. Grinta Semplici: "La mia squadra ha tanta qualità»

"Sono felicissimo e orgoglioso di essere alla guida della Samp, ho l’obiettivo di invertire il trend, le prospettive per risalire ci sono". Così il neo tecnico della Samp Leonardo Semplici nel corso della conferenza stampa pre-gara. "Mi sorprende una classifica così. Dal punto di vista tattico la squadra è stata costruita sui modelli 3-5-2, 3-4-3 o 3-4-2-1. Ha subito troppi gol, dobbiamo migliorare su questo aspetto, fermo restando che abbiamo difficoltà in difesa. In questa fase ho cercato di risolvere le problematiche nel gruppo piuttosto che soffermarmi sullo Spezia. Emozionato per la sfida con la mia ex squadra? Lo sono perché sono il mister della Samp. La mia è una squadra di qualità, manca di compattezza e ha difficoltà psicologiche".