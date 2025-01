Gli avversari. Juve Stabia, ecco Sgarbi: "Ho già la testa a Spezia»

Un nuovo arrivo in casa Juve Stabia a pochi giorni dal match del Picco: la società campana per ha rinforzare l’attacco ha preso in prestito dal Napoli il 23enne Lorenzo Sgarbi. Nato a Bolzano, Sgarbi è cresciuto nelle giovanili del Napoli, ha poi giocato in C con Legnago Salus (41 presenze con 3 reti), Renate (10 presenze, una rete), Pro Sesto (19 presenze), Avellino (38 presenze e 7 reti) prima dell’ultima esperienza in B al Bari dove ha giocato 8 gare."Sono felice e molto carico di iniziare questa nuova esperienza, ho già la testa alla partita di domenica a Spezia – dice Sgarbi, che ha scelto la maglia numero 18 – Conosco il tifo e il calore di Castellammare, spero di vederli presto da vicino con l’augurio di poter gioire tutti insieme".