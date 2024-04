Gli under 17 di Terzi bloccano sullo 0-0 il quotato Genoa, sconfitti di misura dagli azzurri partenopei gli under 16. Carbone gol, under 15 vittoriosi sul Napoli

Un buon pareggio per gli under 17, una sconfitta casalinga per gli under 16, il successo degli under 15 per tenere a distanza l’avversario. Questo l’esito dell’ultimo turno, del recente weekend, delle giovanili dello Spezia impegnate nei campionati nazionali. Partiamo dai più grandi, allenati da Claudio Terzi, che impattano sul campo del Genoa. Uno 0-0 che permette agli aquilotti di lasciare indietro la Sampdoria (sconfitta dal Pisa) e rimanere settimi in solitaria. Il tecnico schiera Tortorella, Nicolai, Banti, Lorenzelli, Capoduri, Martinelli (77’ Fantinati), Baldetti (77’ Cristodaro), Marchini, Bordoni (75’ Vicari), Felici, Ferrazza (85’ Ferrari); in panchina rimangono Leonardo, Serpe, Menghini e Piras. Battuta d’arresto per gli spezzini allenati da Riccardo Corallo. Gli under 16 vengono superati dal Napoli al Ferdeghini (0-1), decisiva la rete di Prisco al 37’ della ripresa. Spezia in campo con Marchetto, Insignito, Venturi, Rapallini, Fiocchi, Vignali, Pellegrini (58’ Aloisi), Ricci (46’ Cassano), Amato (64’ Sartori), Del Sante, Climi; in panchina rimangono Ababei, Bruni e Fondi. Comunque aquilotti sempre in quintultima posizione, proprio dietro al Napoli che ora è però davanti di 7 punti.

Infine, chiudiamo con la bella vittoria dell’under 15 di Gianni Migliorini, dove è ancora protagonista bomber Christian Carbone. Suo il gol al 21’ che fissa l’1-0. L’allenatore mette in campo Altemura, Mazzanti, Albani, Longhi, Bertolone (73’ Corallo), Battistoni, Michelotti (73’ Rosini), Ghetti (62’ Giusti), Carbone C., D’Auria (62’ Bertoncini), D’Antonio (53’ Carbone R); in panchina restano Walid, Rosa, Deiana e D’Andrea.

Nel prossimo turno in programma domenica, gli under 17 affrontano in casa la capolista Juventus, mentre gli under 16 e gli under 15 sono sul terreno della Reggiana (in entrambi i casi fanalino di coda della classifica).

m. magi