GRUPPo bullone. "Quella frase di Gazzoli lascia perplessi»

Non si placa la protesta dei tifosi verso la società. "Anche mercoledì si è consumata una pagina che non avremmo voluto vivere – dicono i supporter del Gruppo Bullone – Abbiamo partecipato con la Curva Ferrovia a questa manifestazione di protesta, portando a casa poco, se non il nulla. Abbiamo parlato con l’ad Gazzoli che ha dichiarato di essere all’oscuro della volontà di messa in vendita della società". Il Gruppo, nel rimarcare la rottura con Macia e Melissano, ha sottolineato le perplessità circa un passaggio del confronto con Gazzoli: "La frase: ‘Ragazzi dobbiamo pensare alle prossime 5 partite e fare punti, altrimenti è inutile parlare di mercato’ non ci ha fatto dormire. Per noi il mercato è adesso. Con un girone da giocare non si può fare capire a tutti che si getta la spugna". A margine, l’invito alla proprietà a investire nel mercato e al patron Robert Platek a far "capire alla città le sue reali intenzioni".