HOCkeY, APPUNTAMENTO CON LA WS CUP. Sarzana sogna una grande notte europea: al Vecchio Mercato arriva il Pas Alcoy

È la notte delle stelle, sperando non siano cadenti. Per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è una di quelle serate che entrano nella storia dello sport cittadino e che portano il nome della città alla ribalta europea. Si gioca stasera alle 21 al palazzetto del "Vecchio Mercato" la gara di ritorno di Ws Europa Cup contro gli spagnoli dell’Alcoy. Ai rossoneri del tecnico Paolo De Rinaldis occorre vincere con più di una rete di scarto per passare il turno tenendo conto del risultato al passivo per 4 a 3 dell’andata. Un ottavo di finale dunque apertissimo per proseguire la corsa in una competizione alla quale il club sarzanese tiene moltissimo. La condizione della squadra è eccellente: nelle ultime sei sfide di campionato sono arrivate cinque vittorie e un pareggio contro Amatori Lodi. Il terzo posto in classifica in campionato è una molla di autostima per i ragazzi che stanno disputando una stagione eccellente e che stasera contano sul sostegno incessante del pubblico di casa che si preannuncia quello delle grandi occasioni. "Una di quelle sfide – commenta il presidente Maurizio Corona – alle quali siamo abituati e disputiamo con orgoglio nel nome della città e della nostra storia. Sono certo che il nostro pubblico ci spingerà e sarà il sesto uomo in pista". Si giocano stasera le sfide di ritorno degli ottavi di finale di Ws Europe Cup e sono ben 5 i club italiani in pista. Il Pas Alcoy è tra quelle storiche dell’hockey spagnolo e in campionato occupa il terzo posto. In perfetta parità lo score delle reti: 45 realizzate e altrettante incassate. Squadra rossonera al completo, assente solo il giovane Tognacca che giocherà a Salerno con la squadra di A2. Si gioca alle 21 arbitrano i portoghesi Miguel Guillerme e Joao Catrapona.

m.m.