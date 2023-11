Hockey Serie A1. Sarzana si butta via . Rimontato e battuto

SARZANA

6

FOLLONICA

7

Hockey Sarzana: Corona, Garcia Bielsa, Borsi, Illuzzi, Ortiz, Olmos, Festa, De Rinaldis F., Tognacca, Venè. All. De Rinaldis P.

Follonica: Barozzi, Buralli, Banini, Pagnini F., Pagnini M., Bonarelli, Montigel, Cabiddu, Maggi. All. Sergio Silva.

Arbitri: Ferrari di Viareggio, Moresco di Marostica. Ausiliario Lossi di Forte dei Marmi.

Marcatori: 1° tempo: 9’38“ Montigel, 15’01“ Banini, 20’27“ Garcia, 23’53“ Olmos. 2° tempo: 4’19“ Illuzzi, 9’45“, 19’49“ Banini, 10’14“ Garcia, 13’23“ rig. Buralli, 15’44“ Olmos, 17’50“ Illuzzi, 18’27“ Montigel, 23’13“ Pagnini.

SARZANA - A un soffio dal traguardo l’Hockey Sarzana Gamma Innovation è caduto, ancora una volta. Per la terza partita consecutiva i rossoneri hanno sprecato un risultato che sembrava alla portata allungando così la striscia di preziose occasioni perdute per recitare un ruolo da grande protagonista del campionato di serie A1. Nella sfida casalinga contro il Follonica, una delle fomazioni che lotteranno per il titolo, i sarzanesi hanno perso 7 a 6 dopo aver fatto vedere tutto il possibile. Andando sotto 2 a 0 per poi rimontare e andando incredibilmente in vantaggio 6-4 davanti al pubblico entusiasta per la forza e determinazione messa in pista dai ragazzi del tecnico Paolo De Rinaldis. Poi un altro finale incredibile. La luce si è spenta e i maremmani che sembravano ormai sconfitti hanno alzato la testa e sono andati a vincere 7 a 6. In una settimana l’Hockey Sarzana Gamma Innovation in tre partite ha ottenuto 1 punto pur avendo la possibilità di fare il pieno. Il Follonica è partito forte trovando il doppio vantaggio con Montigel e Banini dopo 15 minuti gettando le basi per una goleada ma l’Hockey Sarzana improvvisamente si infiamma e con gli argentini Garcia e Olmos chiudono la prima frazione 2 a 2. Nella ripresa Sarzana accelera con Illuzzi ma i toscani pareggiano, fino all’allungo dei rossoneri che volano sul 6 a 4. Il Follonica però riesce a trovare le energie per ribaltare nuovamente la situazione portandosi avanti 7 a 6 ma c’è ancora uno sprazzo a pochi istanti dalla conclusione con il rigore fallito dal capitano Borsi.

m.m.