I gialloblù emiliani hanno squalificati il centrocampista Battistella e l’allenatore Paolo Bianco. D’Angelo può ritrovare Gelashvili a Modena

Mister Luca D’Angelo potrebbe riproporre al ‘Braglia’ la stessa formazione adottata contro il Cittadella, difficile opti cambiamenti radicali in vista dell’importantissimo turno infrasettimanale in programma mercoledì 28 febbraio, al ‘Picco’, contro la Feralpisalò (al via, da oggi, la prevendita dei biglietti). La novità potrebbe essere rappresentata da Gelashvili (nella foto), rientrato nei ranghi a pieno regime, in ballottaggio con Muhl (il tedesco è entrato in diffida). Da valutare Hristov, che sta lavorando parzialmente in gruppo, resteranno ai box Wisniewski, Reca, che dovrebbe tornare ad allenarsi coi compagni la prossima settimana se gli esami diagnostici programmati per lunedì 26 saranno confortanti e Kouda, il cui rientro è previsto ad aprile, forse già per il match di Pasquetta contro l’Ascoli. Al ‘Braglia’, a livello tattico, il tecnico potrebbe optare per il 4-4-2 o il 4-3-2-1. Sarà una partita speciale per il fresco ex canarino Diego Falcinelli, 54 presenze e nove gol (di cui 2 nel girone di andata dell’attuale torneo) con la casacca degli emiliani in un anno e mezzo di militanza. Tra l’altro nella sua prestigiosa carriera, Falcinelli ha già incontrato il Modena in otto occasioni, segnando due gol, uno dei quali quando militava nel Lanciano su assist dell’ex aquilotto Antonio Piccolo.

Nelle fila del Modena non ci saranno il centrocampista Simone Battistella e il tecnico Paolo Bianco, entrambi appiedati dal giudice sportivo per una giornata. Torneranno a disposizione Ponsi e Zaro, da valutare Strizzolo e Oukhadda. Sugli spalti del ‘Braglia’ attesi 600 tifosi spezzini, al seguito con mezzi privati (Curva Ferrovia) e quattro pullman (due ad opera del gruppo Belini frizzanti, uno del club Franco Cavatorti e uno del gruppo Bullone). Infine, tre gli ex nelle fila del Modena: il team manager Nazario Pignotti, il responsabile del settore giovanile Andrea Catellani e l’attaccante Bozhanaj, che lo Spezia acquistò nel 2021 dirottandolo in prestito al Casa Pia e alla Carrarese, per poi cederlo al club apuano.