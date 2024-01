I lariani sono al secondo posto con 35, gli aquilotti penultimi con 17. Il Como ha più del doppio dei punti. L’obiettivo dichiarato è la serie A

Obiettivo serie A per l’ambizioso Como, che occupa il secondo posto in classifica, a pari merito con il Venezia, con ben 35 punti totalizzati, più del doppio di quelli racimolati dallo Spezia. Ben dieci le vittorie conquistate dai lariani, cinque i pareggi e quattro le sconfitte. Venticinque i gol realizzati, ventuno quelli subiti. La massima serie è un obiettivo più che concreto per il club lombardo, forte di una proprietà che legittima sogni di grandezza. I patron del sodalizio comasco, gli indonesiani Robert Budi e Michael Bambang Hartono sono, infatti, secondo la rivista Forbes, tra i cento uomini più ricchi al mondo con una fortuna di oltre 40 miliardi di dollari. Dopo gli intermezzi dei mister Longo e Fabregas (è andato in panchina con la deroga), la formazione lariana è stata affidata al 58enne gallese Osian Roberts, già vice allenatore della squadra Nazionale del suo paese ed ex direttore tecnico del Marocco. Ieri il neo tecnico è stato presentato alla stampa, tutto ok per il permesso di soggiorno, oggi sarà regolarmente in panchina. Il sistema di gioco sarà il 4-3-1-2.

A guardia dei pali vi sarà il 26enne croato Semper a guidare una linea difensiva composta dall’ex Sudtirol Curto (strappato, la scorsa estate, proprio allo Spezia), dal 23enne olandese Odenthal, dall’esperto Barba e da Sala. In cabina di regia giostrerà la manovra Bellemo, con ai lati le mezzali Abildgaard e Da Cunha. Sulla trequarti, gli oltre duecento tifosi aquilotti sugli spalti del ‘Sinigaglia’ rivedranno il talentuoso ex giocatore del Torino, Verona e Salernitana Verdi, che spazierà a ridosso delle due punte Gabrielloni, un veterano del Como con le sue 195 presenze e l’ex Milan e Fiorentina Patrick Cutrone. Non saranno del match gli infortunati Kone e Ioannou.

Fabio Bernardini