I LAVORI AL PICCO. Via alla copertura della Curva Ferrovia senza alcun ’trasloco’

Tribuna del Picco completata e via libera ai lavori per la copertura della curva Ferrovia. Sul finire di maggio la città potrà ammirare la nuova tribuna, da Serie A per i servizi che sarà in grado di offrire, non solo durante le partite dello Spezia, ma 365 giorni l’anno per conferenze o eventi. Una struttura modernissima, con 1353 posti a sedere divisi tra settori gold e silver, 8 sky box dotati di tutti i confort (64 posti) e field-box a bordo campo (257 posti). In aggiunta la bellissima area hospitality di 700 metri quadrati impreziosita da foto storiche, una moderna sala conferenze (probabile l’inaugurazione con un evento celebrativo sull’80° anniversario dello scudetto del 1944), un’area media molto grande. Ma le belle notizie non si fermano qui, perché come da crono-programma, lo Spezia Calcio, entro fine mese darà il via libera ai lavori per la copertura della curva Ferrovia.

Un intervento da 3 milioni, dei quali uno finanziato dal Comune e Regione Liguria (erogabile solo con l’avvio dei lavori) 2 dallo Spezia. Allo studio in questi giorni, il piano operativo per dare esecuzione all’opera che dovrebbe essere completata entro settembre, per limitare il più possibile il disagio agli oltre 4mila tifosi della Ferrovia. Non ci sarà, per inciso, alcun rischio di spostamento delle partite casalinghe dello Spezia a Cesena o in un altro stadio perché, nella malaugurata ipotesi in cui i lavori non si concludessero nei termini stabiliti, per qualche match i supporter della curva verranno spostati negli altri settori dello stadio. Lo Spezia Calcio cercherà di massimizzare le potenzialità dello stadio, rendendolo attrattivo per eventi nel corso della settimana e puntando ad una partecipazione di massa degli sportivi nelle gare interne: sarà lanciata una campagna abbonamenti a prezzi contenuti e si continuerà la intrapresa sul finire dello scorso campionato col coinvolgimento delle nuove generazioni, in primis con il progetto Scuole al Picco.

Fabio Bernardini