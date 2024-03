I motivi. Dieci gare alla fine. Per salvarsi servono almeno 14 punti

Dieci, nove, otto... il countdown è iniziato. Dieci giornate alla fine, 30 punti in palio. Tanti? Pochi? Per chi ne ha ottenuti 27 in ventotto turni, potrebbe voler dire (con un banale calcolo matematico), semplicemente arrivare a quota 36. Esigua per poter sperare nella salvezza diretta. Playout, quelli sì, possibili. Ma valutiamo gli ultimi 7 turni, con 10 punti ottenuti (due vittorie e quattro pareggi). E allora la speranza di incamerarne 14 e non 9 sono reali. Tutto, quindi, da valutare il rush finale degli aquilotti. Il fiato è sospeso per le condizioni di Di Serio, perché resta comunque l’unico che pare abbia un’inclinazione giusta alla rete. Acerbo – l’ennesima dimostrazione – Pio Esposito, non nella sua annata migliore (e anche poco fortunato) Moro, mentre Falcinelli si conferma uomo-assist (non in questo caso in Puglia), ma non certo un bomber. Il poco (a volte nullo) utilizzo di Verde, potrebbe servire a ricaricare al meglio una pedina rilevante della rosa o forse c’è qualche altro equilibrio che non conosciamo. Il nuovo cambiamento della formazione iniziale (sempre salvo condizioni fisiche precarie in tenuta), sicuramente non ci soddisfa. Ma non per gli elementi scelti (o non scelti), soltanto perché c’è bisogno più che mai di stabilità e di intesa in un gruppo che fatica spesso a trovarne. Il conto alla rovescia parte... e il primo numero è in tedesco!

Marco Magi