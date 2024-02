I MOTIVI. Gioco fluido grinta e volontà le notizie positive

Cosa ci fa ben sperare dopo un pareggio, che comunque non ti toglie dalle zone basse della classifica? Prima ancora di guardare la buona prestazione del gruppo, il gioco finalmente fluido, la grinta e la volontà, la continuità nei risultati (4 punti nelle ultime due giornate) e il perfetto inserimento dei nuovi arrivati dal mercato di gennaio, un’altra cosa fondamentale: la lista degli assenti. Di quelli che non hanno giocato, o perché siano rimasti in panchina o magari perché indisponibili a causa di infortuni più o meno pesanti (e lunghi). Ecco è lì che bisogna soffermarsi per dare fiducia allo Spezia e alla creatura plasmata ora da Luca D’Angelo. Quanti moduli diversi, quante soluzioni di tattica e di schemi – anche all’interno dello stesso match – saranno possibili quando potranno giocare finalmente Reca, Elia, Wisniewski, Kouda, Jureskin e Di Serio?

Non manca poi molto all’inserimento di alcuni di loro: nell’ordine dovrebbero essere Di Serio, Jureskin, Elia, Reca, Wisniewski e Kouda. E poi vanno contati giocatori come il rinvigorito Verde, in primis, e poi Moro, che ha una voglia incredibile di tornare quello di Frosinone, che si è mostrato all’altezza anche nel precampionato e nelle prime giornate di questa stagione. Bene fa D’Angelo a credere ancora in lui. Si può tornare in alto pure senza andare via – come ha fatto Zurkowski – dal magico Golfo dei Poeti. Marco Magi