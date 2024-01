I motivi. La classifica in coda si è accorciata. Ora serve continuità

Vincere e... rimanere ultimi. Questa è la Serie B, dove ne capitano di tutti i colori e dove, pur ottenendo tre punti d’oro, si andrebbe direttamente in C, se finisse adesso il campionato. Bene, ma guardiamo meglio la classifica e osserviamo quanto si sia accorciata. Un paio di ulteriori successi, affiancati al periodo di down di qualche altra squadra, ed ecco lo Spezia a metà classifica. Insomma, tutto cambia e nulla cambia attualmente per la formazione di D’Angelo, ma il periodo ancora molto lungo che la separa dalla fine della stagione, può dare alla visione d’insieme una programmata lucidità e lo sprint che erano necessari. Certo, dal mercato qualcos’altro deve arrivare. Una partita iniziata con verve quella dell’Arena Garibaldi, che ha portato tre gol negli unici tre tiri nello specchio di Nicolas. Poi davvero poco altro, mentre dall’altra parte se ne contano almeno quattro volte tanti e molte ottime parate di Zoet. Insomma, come dire che la fortuna, spesso, fa la differenza. Andò male a Palermo e non solo, questa volta, è stata dalla parte dello Spezia che, senza gli imminenti partenti, affronterà il Catanzaro parzialmente rivoluzionato. Dunque, a quel punto, cosa sarà più importante? Da una parte l’intesa e gli schemi provati e riprovati, dall’altra l’esperienza nella categoria e l’entusiasmo. Al primo test mancano pochi giorni e comunque, non ci sono alternative.

Marco Magi

Nella foto: Falcinelli, buon debutto (foto P. Moretti)