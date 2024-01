I MOTIVI. Servono rinforzi . I risultati non mentono

Ci piace quando gli allenatori difendono la squadra, ci piace quando lo fanno e si comprende che sono sinceri. Nei momenti di negatività è fondamentale, in particolare se il gruppo percepisce la stessa sensazione. In una cosa, però, abbiamo avvertito una sorta di compassata compressione di emozioni da parte di D’Angelo: se si parla di innesti, di mercato, di acquisti. È consapevole che andando avanti con questi giocatori – al netto di come ormai si è capito da quando è arrivato (ma anche prima), dei diversi che sono/sono stati in rosa da scontenti – non riuscirà ad ottenere quella salvezza che tutti (compreso lui) sognano. I risultati non mentono, i dati neppure, lo hanno capito pure i sassi, anzi gli scogli, visto che siamo una città di mare.

Marco Magi