I movimenti di mercato delle altre squadre. La Cremonese punta su Mulattieri. Como blinda la difesa con Gunter

Inizia a muoversi il mercato di Serie B. La più attiva è la Cremonese del patron Arvedi che non guarda a spese pur di rinforzare la squadra e puntare al ritorno in Serie A. In arrivo tre colpi: il fantasista Falletti dalla Ternana, l’attaccante Mulattieri dal Sassuolo e il portiere Dragowski dallo Spezia. Potrebbe partire Okereke, destinazione Empoli o Bologna, ceduto intanto Valzania all’Ascoli. Pensa in grande il Como, prossimo avversario dello Spezia, che per dare un’accelerata al cammino che porta alla Serie A ha rinforzato la difesa con Gunter del Verona e attenziona Stiven Shpendi dell’Empoli per l’attacco (percorso inverso per Cerri). Anche il Bari è alla ricerca di una maggiore efficacia offensiva: Kallon e l’ex aquilotto Baez gli obiettivi principali, in aggiunta all’aquilotto Moro e al pisano Gliozzi.

Colpi importanti del Sud Tirol che ha ufficializzato gli esperti centrocampisti Salvatore Molina (ex Carpi, Crotone e Monza) e Jasmin Kurtic. Il Modena e il Brescia hanno in cima alla lista dei desideri il terzino sinistro Niccolò Corrado della Ternana, in prestito dall’Inter. Il Catanzaro ‘punta’ Moro (Spezia) e Gliozzi (Pisa). Krajnc e Donnarumma in partenza, ceduto l’attaccante Bombagi al Mantova. Destinato a lasciare la Puglia Mattia Aramu, destinazione Sampdoria. La Reggiana ha richiesto Simone Pafundi dell’Udinese, in partenza Pettinari (Ascoli) e Lanini. Il Lecco, dopo aver ingaggiato il ventenne Salomaa dal Lecce, guarda in casa Inter e Milan per rinforzare il reparto offensivo: sono in dirittura l’ex aquilotto Eddie Salcedo, soffiato alla Ternana (che mira a riprendere Donnarumma dal Catanzaro) e il serbo Lazetic. Sempre la società lombarda ha puntellato la difesa con Corentin Louakimà della Roma. Occhi puntati sul centrocampista Ndoj del Brescia. Il Cosenza ha blindato il reparto difensivo con Camporese e ci prova per Frabotta del Bari. A centrocampo il ds Gemmi ha messo nel mirino l’ex aquilotto Gennaro Acampora.

Fabio Bernardini