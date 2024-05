I precedenti al ’Picco’. L’ultimo successo sui rosanero risale al 2013. C’erano Dybala in campo e Gattuso in panchina

Il Palermo visita lo Spezia per la decima volta in campionato, tutte in B, tra cui un match annullato per cause belliche nel 1943. I rosanero salirono in B un anno dopo lo Spezia ed esordirono al Picco il 14 dicembre 1930: finì 1-1 (Cappelli e il palermitano Ricci). L’anno dopo, quello della prima promozione in A dei siciliani, arrivò la loro unica vittoria (1-2: Banchero II e Ruffino; ancora lo spezzino Cappelli). Un altro 1-1 nel 36/37: vantaggio spezzino di Calzolari e pari di Bonesini. Il 6 marzo 1938 la prima vittoria spezzina: 1-0, gol di Benassi al 44’. Il bis arrivò a ruota nel 38/39: un 3-0 con doppietta di Diotalevi e gol di Zuliani tutti nel primo tempo, ma a fine stagione lo Spezia scese in C, anche se un solo anno. Al suo ritorno, il Palermo non c’era più, in quanto fallito nel 1940. Ritornò nei cadetti dopo la fusione con la Juventina nel 42-43, ultimo torneo (quasi) regolare prima dell’Armistizio: lo Spezia si impose ancora 3-0 (doppietta di Costanzo e rete di Castigliano), ma fu una vittoria di Pirro, perché la disfatta ormai imminente portò all’esclusione dal campionato degli isolani. Lo Spezia fu stoppato nella sua corsa verso la A in quanto era stato l’unico a fare bottino pieno. La decadenza spezzina dal 1951 in avanti fece sì che il match tornò soltanto nel settembre 2013: gli Aquilotti sorpresero lo squadrone guidato da Gattuso vincendo 1-0 con autogol di Munoz e resistendo al forcing di Dybala e soci. Infine due pareggi: 0-0 nel 17-18 e 1-1 nel 18-19: vantaggio ospite di Falletti al 25’, replica di Capradossi al 34’. L’ennesimo fallimento a fine stagione obbligò i siciliani a ripartire da capo, fino all’incontro con gli sceicchi.

Mirco Giorgi