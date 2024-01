I precedenti. Gli exploit spezzini sono stati solo quattro e in C. L’ultima sfida fu un’incredibile sconfitta per 3-2

Trentunesimo Pisa-Spezia, quasi una classica. Nerazzurri avanti con 17 vinte, 9 pari e solo 4 exploit spezzini, tutti in C: 71/72 (0-1, Biloni), 72/73 (0-3, doppietta di Biloni e Facchinetti),73/74 (0-1, con il povero Caocci su rigore) e 2001/02 (0-1, rigore di Pisano). Nella massima serie del tempo, la 1^ Divisione, Pisa vincente 2-0 nel 23/24 ( Merciai e Sbrana), mentre il 3-2 in rimonta del 24/25 alla penultima giornata (doppietta di Semelli per lo Spezia, Sbrana, Giuntoli e un’autorete di Tognotti all’86’) fece retrocedere gli Aquilotti. Tredici precedenti in seconda serie, il primo nella 1^ Divisione Nord 28/29 (Spezia campione nazionale di categoria) finì 1-1 (Malatesta e Raglianti), in B dominio pisano: 34/35 (1-0, Pomponi), 37/38 (3-1, con tripletta di Sergio Bertoni, di lì a poco iridato con gli azzurri di Pozzo, morto alla Spezia nel 1995, dove finì la carriera e venne a vivere; Michelini per la bandiera), 38/39 (2-1: Ponzinibio, pari di Zuliani e Ciferri, con lo Spezia che finì in 9 con Cattaneo e Gino Rossetti espulsi), 41/42 (4-3: Bellini, pari di Costa, pisani avanti con Faccenda e Di Benedetti, ripresi da Scarpato e Lavagnini a 7’ dalla fine, vincenti con Vigo all’89’. Spezia indenne solo nel 40/41 (0-0). Nel dopoguerra clamoroso 5-0 il 2 gennaio 1949 (doppiette dello spezzino Vergazzola e Torriani, gol di Taccola), 1-1 nel 49-50 (Reddi e ancora Vergazzola) e 2-0 nel 50/51 (Trapanelli e Castoldi). Dopo il lungo esilio, il Pisa sentenziò la retrocessione dello Spezia nell’infausto 2008 (1-0, Genevier), nell’era Volpi lo 0-0 del 16/17, prima dell’incredibile 3-2 del 9 novembre 2019 (Marconi, doppietta di Ragusa, Aya e la beffa di Benedetti al 91’).

Mirco Giorgi