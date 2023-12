I precedenti. La vittoria nel ’29 firmata da... un marinaio di leva. Pari e patta in Serie A con la doppietta di Gyasi

Non moltissimi gli incroci tra Spezia e Parma, oggi al 13° episodio di una storia che vede 4 vittorie spezzine, 5 pari e 3 affermazioni emiliane. Tutto cominciò con l’istituzione della Serie B nel 1929, con un triennio di vittorie spezzine: 2-0 il 3 novembre 1929 (25’ e 46’ Snidersich, marinaio di leva in prestito dal Monfalcone); 3-1 il 12 ottobre 1930 (13’ Andrei, 51’ Zunino, 70’ Mistrali (P) e 75’ Cappelli); 1-0 il 1° novembre 1931 (8’ Andrei). Il Parma scese in C e non tornò più in cadetteria fino al dopoguerra. Saltiamo così al 48-49, con il ritorno al girone unico. Fu un 1-1 giornata (31’Toscani (P), 38’Gambino) che rimandò tutto allo spareggio salvezza di Milano vinto 4-1 dagli Aquilotti. Di lì a due anni iniziò la decadenza spezzina e i crociati si rividero al Picco solo il 21 novembre 1971 (0-0) in C, così come nel 75-76 (0-0), nel 76-77 (0-1, 60’Turella) in una partita che mise fine alle speranze di B dello Spezia e il 28 maggio 1978 (1-0, 63’Sellitri), ultima vittoria bianca. Pochi mesi dopo, nella neonata C1, un altro 0-0, con le squadre a fare percorsi opposti, ma a ritrovarsi nell’80-81 (0-1, 75’D’Agostino) per la definitiva cesura tra i due club, uno a vincere coppe europee e l’altro nelle periferie. Amara l’ultima giornata del 2017-18 in B, con il Parma che vinse 2-0 (Ciciretti e Ceravolo) e festeggiò la promozione, Gilardino che sbagliò un rigore. Ultima sfida il 27 febbraio 2021 in A, un 2-2 utile agli Aquilotti, passati subito in svantaggio con le reti di Karamoh al 17’ e Hernani al 25’, capaci di rimontare con una doppietta di Gyasi (52’ e 72’).

Mirco Giorgi