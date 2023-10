I precedenti. L’unica vittoria cancellata dalla guerra

Trasferta difficile e anche un po’ stregata, visto che l’unica volta che gli Aquilotti vinsero a Palermo, la partita fu annullata dalla guerra. Il 15 novembre 1942 lo squadrone di Ottavio Barbieri si impose 2-0 con doppietta di Costanzo (35’ e 51’) issandosi in testa con 12 punti in 7 partite, 19 gol fatti e appena 2 subiti. Lo Spezia vinse anche al ritorno (3-0) il 14 marzo 1943, rimanendo in testa a dieci giornate dalla fine. Senonché il precipitare delle vicende belliche portò all’esclusione dei siciliani: la Federazione, contrariamente al solito, annullò tutte le partite da loro disputate e non solo quelle dell’andata. Solo lo Spezia perse 4 punti, compromettendo così molte chances di salire in A. Negli altri otto precedenti, tutti in B, quattro pari e quattro sconfitte. Il 31 maggio 1931 i rosanero vinsero 1-0 (Nigiotti), ma fallirono di poco la promozione.

Pochi mesi dopo, il 4 ottobre, lo Spezia colse un gran punto (e vincerà nel ritorno) contro la squadra che dominerà il campionato: 1-1, con vantaggio spezzino di Cappelli al 5’ e pari di Radice al 18’ su rigore. Le squadre si ritrovarono nel 36-37(0-0),nel 3738 (2-1, doppietta di Pacini e rigore dello spezzino Verrina) e alla penultima del 38-39: il 4-1 palermitano fu decisivo, assieme alla sconfitta all’ultima sul campo del Fanfulla, per la retrocessione in C dello Spezia: tripletta di Celant (1’, 21’ e 56’), gol del momentaneo 2-1 di Diotalevi al 49’, De Falco al 65’. In era moderna: 1-1 il 22 febbraio 2014 (16’ Hernandez, 85’ pari di Scozzarella), con i rosanero promossi in A; 2-0 alla prima del torneo 1718 (10’ Trajkovski, 52’ Nestorovski, in gol anche sabato nell’Ascoli) e infine il 2-2 del 1° maggio 2019, con lo Spezia guidato da Marino in piena corsa play-off: Maggiore segna al 30’, pari di Jajalo al 32’ e vantaggio locale di Moreo al 40’, infine la doppietta di Maggiore, con un colpo di testa, al 44’. Nella ripresa un doppio miracolo di Brignoli su Ricci e Gyasi impedì di sbancare la Favorita per la prima volta ’ufficiale’.

Mirco Giorgi