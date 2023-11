I precedenti. Nessuna vittoria delle Aquile nelle sfide in serie A. Due pareggi dal sapore diametralmente opposto

Tre precedenti recentissimi in serie A tra i blucerchiati di Genova e lo Spezia, anche se non manca un ricco pregresso con le varie anime che nel 1946 hanno dato vita alla Sampdoria. Due pareggi dal sapore opposto, uno al miele e uno al fiele, e una sconfitta alla lunga ininfluente costituiscono il bilancio dello Spezia con i genovesi. Memorabile il 2-2 del 12 maggio 2021, terzultima giornata di ritorno.

Gli Aquilotti versione Italiano vanno due volte in vantaggio con Pobega, al 15’ e al 73’, ma i blucerchiati pareggiano prima con Verre al 32’ e poi con Keita all’80’. Qualche polemica per la vittoria sfumata in extremis che avrebbe significato la salvezza matematica, ma il successivo 4-1 al Torino avrebbe chiuso trionfalmente i giochi.

Pochi mesi dopo è un altro Spezia, a partire da Thiago Motta. Il 22 ottobre 2021 finisce 2-1 per i doriani (autogol di Gyasi 15’,Candreva 36’, Verde 94’) una partita a lungo condotta dallo Spezia, con un possesso palla massiccio quanto sterile.

Chiude la serie il tristissimo 1-1 del 22 aprile 2023 (Amione 23’, Verde 59’), che alla lunga si rivelerà micidiale per gli Aquilotti, incapaci di battere una squadra ormai retrocessa e col futuro pieno di incognite, ad oggi non del tutto dissolte. Scese a braccetto in B, stasera il quarto capitolo.

Mirco Giorgi