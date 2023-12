I precedenti. Più successi che ko. Una scia da seguire

I duecento tifosi aquilotti che oggi pomeriggio saranno presenti a Cittadella si affideranno anche ai sei precedenti positivi dello Spezia al ‘Tombolato’: cinque vittorie bianche e un pareggio. La prima vittoria delle Aquile in terra veneta risale al gennaio 2014, in Serie B, quando i gol di Ferrari e Ceccarelli ribaltarono il vantaggio iniziale di Busellato. Straripante la vittoria degli uomini di Nenad Bjelica, il 28 aprile 2015, in Serie B: 3 a 1 con tripletta di Catellani. Nel 2018 gli uomini di mister Fabio Gallo ottennero un successo preziosissimo in chiave salvezza grazie a due gol di Gilardino. L’anno successivo, nuovo successo aquilotto, con mister Pasquale Marino alla guida, firmato da un gol di Galabinov. Da cineteca la vittoria per tre a zero dei bianchi di mister Vincenzo Italiano alla prima giornata del campionato 2019-20 (Serie B) con reti di Federico Ricci, Galabinov e Mora. Complessivamente sono dieci i precedenti in campionato tra lo Spezia e il Cittadella al ‘Tombolato’ per un totale di cinque vittorie aquilotte, un pareggio e quattro sconfitte.