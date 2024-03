I precedenti. Su venti sfide sono soltanto tre le vittorie spezzine. L’ultima risale a 22 anni fa: il 4-0 con Mandorlini

Venti i precedenti tra Reggiana e Spezia: 10 vittorie granata, 7 pari e 3 blitz spezzini, due in B e uno in C/1 con Mandorlini nel 2002. Di fronte in B sin dall’inaugurale 1929-30: vittoria spezzina 2-1 con doppietta di Rimoldi inframezzata da Bezzecchi. La "Regia" finì in C, categoria dove la sfida tornò nella poule promozione del 1940: Santillo illuse, poi Gatti, Bernardi, De Stefanis e Colaussi firmarono il 4-1 per i vincitori del gironcino, poi raggiunti in B dallo Spezia, terzo, ripescato al posto del Palermo. Nel 40-41 fu 0-0, mentre nel 41/42 lo Spezia vinse 2-0 con Castigliano e Costa, due delle cinque C. Nel dopoguerra tre match di fila: Reggiana vincente nel 48/49 (4-1, poker di Forlani e gol di Zordan), e nel 49/50 (1-0, Biagi), 1-1 nel 50/51, ultima sfida cadetta prima di oggi, con vantaggio spezzino di Macchi e pari di Scagliarini. Detto dell’unica sfida in massima serie (24/25, vittoria granata 4-1) i ricordi dei viventi sono legati alle dodici battaglie in C tra il 76/77(0-0)e il 2010/11(1-1,autoreti di Marchini e Iraci). Pur essendo molto più debole e due volte retrocesso, lo Spezia pareggiò nel 77/78 (1-1, Ciceri e Bonanni al 90’), nel 78/79 (1-1, Martini e rigore di Marlia per i locali),e nell’80/81 (2-2: Tappi, Fazio, ancora Tappi, Barbuti). En plein reggiano nel triennio carpanesiano: 1-0 nell’86/87(De Vecchi)e nell’87-88(Neri), 3-0 nell’88-89(Ginelli e doppietta di Silenzi), con i granata in B a scapito dei bianchi. Quattro sfide consecutive tra il 2000 e il 2004: 1-1 nel 00/01(rigori di Pirri e Menolascina), 0-4 il 24 marzo 2002(Bordin, Fiori e doppietta di Pisano) 1-0 nel 02/03(Giandomenico) e 3-0 nel 03/04 (Ranalli e doppietta di Goretti).

Mirco Giorgi