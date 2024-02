I precedenti. Tanti bocconi amari per le Aquile dai tempi della C. Il clamoroso tonfo casalingo nella sfida playoff

Per i tifosi spezzini il Cittadella è il classico boccone indigesto, con gli Aquilotti vittoriosi al Picco soltanto in due occasioni su undici. Gli orogranata veneti espugnarono il Picco già nel primo match, nella C/1 2002-03: 1-2, con vantaggio di Dell’Acqua, pari di Pisano e rete decisiva di De Gasperi all’85’. Dopo un anno di pausa per i gironi cervellotici della C di allora, la sfida tornò il 15 febbraio 2004 con la prima vittoria dello Spezia: 1-0, gol di Veronese al 53’. Persino nel 2005-06, anno della promozione in B, i veneti uscirono imbattuti (1-1: vantaggio ospite di Sestu, pareggio di Guidetti). Dopo la risalita dal fallimento, lo Spezia ritrovò gli avversari in B, con un pesante 0-3 che mise Serena sulla graticola: per gli ospiti doppietta del futuro Aquilotto Giannetti e Di Roberto su rigore. Reti inviolate nel 13/14 e nel 14/15, anno in cui i padovani retrocedettero. Un anno di ’ascensore’, poi ancora pareggi: 1-1 nel 16/17 (Arrighini per gli ospiti, pari di Pulzetti) e 0-0 nel 17-18. Il 22 settembre 2018 la seconda affermazione dei bianchi, ancora per 1-0, con gol di Crimi al 48’. Lo Spezia bissò il risultato al ritorno con Galabinov, ma al momento della verità franò clamorosamente nel turno preliminare dei playoff con due risultati a disposizione: 1-2, con la doppietta di Moncini che rese vano il pareggio di Maggiore. Ovviamente, il Cittadella fece punti anche nel trionfale 2019/20, annata della promozione in A: finì 1-1 ( Gyasi al 12’ e il veterano Iori dal dischetto al 36’).

Mirco Giorgi