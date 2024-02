I precedenti. Una sfida che ritorna dopo 87 anni. Di Bermone il gol-vittoria nel ’36

Il Catanzaro ritorna al Picco dopo ben 87 anni, in questo derby tra Aquile calabresi e Aquilotti spezzini che si giocherà per la terza volta, come le altre due sempre a livello di Serie B, categoria piuttosto frequentata da entrambe, ma in epoche diverse. Il primo incontro risale alla stagione 33-34, con la B divisa in due gironi secondo un criterio Ovest-Est tipico delle leghe americane. I giallorossi erano stati fondati pochi anni prima e solo dal 1929 avevano iniziato una regolare attività, mentre lo Spezia era a buon diritto considerato tra i club fondatori, sia pure non tra i primissimi. Inaspettatamente, il 28 gennaio 1934 si imposero gli ospiti per 1-2: vantaggio spezzino con Sabbatini al 18’, rimontato nella ripresa dai gol di Moretti al 47’ e Zoppi al 58’.

Nella stagione successiva entrambe scesero in C, non riuscendo a superare il taglio imposto dalla Federazione per tornare al girone unico, ma risalirono subito tra i cadetti e si affrontarono ancora nel 36-37, precisamente il 6 dicembre 1936. Stavolta lo Spezia ebbe la meglio, sia pur di misura, 1-0 su rigore segnato da Giovanni Bermone al 60’. I giallorossi scesero ancora in C e da allora le due squadre non si sono mai più ritrovate, sempre impegnate in categorie differenti. Per chi era bambino tra gli anni ’70 e ’80, però, il Catanzaro è ben presente nella memoria, tra figurine compulsivamente scambiate e memorabili sgambetti, sul campo, agli squadroni del Nord.

Mirco Giorgi