I settemila tifosi aquilotti presenti al ‘Picco’ esultano per i tre punti d’oro conquistati dalle Aquile contro l’Ascoli. Crescono le speranze per la salvezza diretta

"Vittoria di platino dello Spezia, crescono le speranze per la salvezza diretta. Tutti uniti crediamoci, d’obbligo vincere contro il Lecco". I settemila tifosi aquilotti presenti al ‘Picco’ esultano per i tre punti d’oro conquistati dalle Aquile contro l’Ascoli, seppur scossi dal malore che ha colto un supporter in gradinata: "Un plauso alla gente spezzina che ha preteso il fermo della gara". Felice Daniele Menchini: "Finalmente è arrivato un successo estremamente prezioso, corroborato da una prestazione all’altezza, soprattutto nel secondo tempo. La vittoria è assolutamente meritata. Mi è piaciuta moltissimo l’organizzazione che D’Angelo ha dato alla squadra, ora tutti i giocatori sanno quello che devono fare. Tre punti d’oro perché il Cosenza e il Sudtirol hanno perso, è assolutamente d’obbligo credere nella salvezza diretta. Sottolineo il grande gesto di civiltà della tifoseria spezzina che ha preteso con insistenza di fermare la partita per il malore che ha colto uno sportivo". Si allinea Maurizio Sergi: "Un plauso ai supporter spezzini che hanno chiesto di interrompere la gara per il malore accorso a un tifoso, un bel gesto raccolto dai giocatori e dal pubblico ascolano. Dieci e lode in generale al pubblico dello Spezia, eccezionale nel trascinare la squadra ad una vittoria fondamentale. Bravissimo D’Angelo a sorprendere tutti schierando Vignali a centrocampo, i cui inserimenti sono stati davvero importantissimi. La salvezza diretta è alla nostra portata". Gli fa eco Marcello Cutillo: "Successo di platino, ora occorre dare continuità battendo il Lecco per alimentare le speranze di salvezza diretta. La classifica è migliorata, ma non bisogna mollare un centimetro, testa bassa e pedalare all’insegna di uno spirito da ‘Picco’ ben recepito dai protagonisti. Vignali migliore in campo, ha dato la carica spezzina. Un plauso anche a noi tifosi per il sostegno e per aver imposto il fermo del gioco quando il supporter si è sentito male". Chiude Marco Martelli: "Lo Spezia ha strameritato la vittoria che poteva essere anche più ampia nel punteggio. Bandinelli il migliore tra i bianchi, al pari di Hristov e Vignali. Gli Aquilotti hanno interpretato al meglio lo spirito da ‘Picco’, spinti da un grande pubblico. Ora sotto con il Lecco, crediamo tutti insieme nella salvezza diretta".

Fabio Bernardini