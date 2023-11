I tifosi puntano sull’esperienza: "Nicola o Cosmi"

I tifosi aquilotti furibondi per la situazione dello Spezia, senza però voler gettare la spugna: "Salvezza possibile ma serve un allenatore esperto". Scuote la testa Luigi Corradi: "La prestazione indecorosa dei bianchi con la Ternana è il risultato di scelte sbagliate da parte della società, a partire dall’ingaggio di Alvini. Sarebbe servito un allenatore ben più esperto per rilanciare le ambizioni dopo la retrocessione. Purtroppo penso che il club opterà, anche in questa occasione, per un tecnico non di prima fascia per motivi di bilancio. Mi chiedo chi possa essere diposto ad allenare uno Spezia a rischio retrocessione.... Le mie proposte? Castori o D’Angelo". Arrabbiato Giulio Zanchetta: "Prestazione inguardabile contro l’ultima in classifica. Così è impossibile andare avanti. La società dovrebbe intervenire per salvare il salvabile assumendo un allenatore esperto di Serie B, tipo Nicola o Iachini, sperando anche in un cambio della direzione tecnica. A gennaio servirà un attaccante forte, con questi presupposti salvezza possibile". Gli fa eco Marcello Cutillo: "Dopo una partita di rara bruttezza come con la Ternana era impossibile andare avanti con Alvini. Per risollevare uno Spezia messo così ci vorrebbe ora un allenatore di esperienza come Cosmi, Castori o D’Angelo. Se venisse uno di questi salvezza ancora possibile". Dello stesso avviso Fabio Guidi: "Spezia imbarazzante. Servirà un mister di carattere, per risollevare una situazione drammatica, penso a Nicola o D’Angelo. La salvezza è ancora possibile, serviranno però rinforzi perché con la rosa attuale la B sarebbe inevitabile".

Fabio Bernardini