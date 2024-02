I tifosi soddisfatti per il punto di platino conquistato a Modena vogliono trasformare domani il Picco in una bolgia. "Ora è fondamentale battere la FeralpiSalò»

Applausi agli Aquilotti da parte degli eccezionali 800 tifosi bianchi presenti a Modena: "Spezia dal cuore grande, conquistato un punto di platino, ora trasformiamo il ‘Picco’ in una bolgia per battere la Feralpisalò". Soddisfatto Filippo Stratta: "Punto ottimo per come si era messa la partita. Lo Spezia si è difeso molto bene, anche grazie ad un grande Zoet protagonista di tre parate eccezionali che ci hanno permesso di restare a galla. Il pareggio consente alle Aquile di mantenere la continuità di rendimento, servirà vincere mercoledì sera contro la Feralpisalò. Occorrerà il miglior ‘Picco’, oltre a un’ottima prestazione da parte di tutti gli Aquilotti perché i gardesani non vanno sottovalutati. Dopo il mercato di gennaio lo Spezia è migliorato sensibilmente, sono fiducioso, la salvezza passerà dal ‘Picco’". Emozionato Paolo Lugarini: "Vivo a Modena da 23 anni ma il cuore è a Spezia, non potevo mancare alla partita che ho seguito con mio figlio Niccolò in curva ospite. È un pareggio positivo e prezioso maturato in inferiorità numerica. Oltre a Zoet e Nagy, notevoli le prestazioni di Di Serio e Salvatore Esposito. È uno Spezia gagliardo, che mette il cuore in campo, pronto per le battaglie finali, a partire dal match contro la Feralpisalò al ‘Picco’. Per battere i lombardi servirà determinazione ad oltranza e uno stadio portentoso che sostenga come abbiamo fatto a Modena". Plaude alla prestazione dei bianchi anche Nicola Gianardi: "Si tratta di un punto di platino visto che lo Spezia si è ritrovato in inferiorità numerica per la leggerezza di Gelashvili. Abbiamo fatto un tifo eccezionale, determinante per il risultato, questo punto lo abbiamo conquistato anche noi. Dieci e lode a Zoet. Ora tutti al ‘Picco’ per vincere contro la Feralpisalò. Il punto dà tanto morale in chiave salvezza, il mantenimento della Serie B passerà dal ‘Picco’ negli scontri diretti". Un po’ critico Fabrizio Raiti: "Lo Spezia ha conquistato un ottimo pareggio, ma alcuni interpreti deludono, mi riferisco a Muhl e a Gelashvili. Molto bene Tanco, un plauso alla squadra che ha dato tutto in campo. Per la salvezza diretta servirà vincere, contro la Feralpisalò il ‘Picco’ dovrà fare la differenza".

Fabio Bernardini